"Quiero darme una vuelta por mi pasado": le manda mensaje a su ex antes de casarse, pero ella lo deja al descubierto

26 ag. 2022 - 12:15 hrs.

Debido a su evidente descaro, el mensaje de un hombre a su exnovia se convirtió en trendic topic en Colombia el fin de semana recién pasado. Resulta que el pícaro sujeto quería "darse una vuelta por su pasado" con su antigua pareja, antes de que casarse con otra mujer.

"Quiero darme una vuelta por mi pasado"

La mujer aludida publicó en su cuenta de Twitter capturas de la conversación de WhatsApp en la que repentinamente fue contactada por su exnovio.

"Quiero darme una vuelta por mi pasado y tú haces parte", escribió el hombre luego de interrogar a la joven sobre si se encontraba sola en ese momento.

Ante la descarada petición, la mujer contestó: "Te felicito, pero yo no estoy para eso. Para mí eso es pasado, no me interesa removerlo y menos ahora que vas a casarte".

"María Chamorro si ves esto por favor no te cases"

Posteriormente la joven, le pregunta si está borracho y bromea con que en verdad podría tratarse de la futura esposa, pero el hombre negó ambas situaciones.

"Solo quería ver que opinabas… Sí, me gustaría estar contigo una vez más", contestó.

A raíz de esta situación, la mujer decidió exponer a su antigua pareja, por lo que hizo el hilo de Twitter que tuvo gran repercusión en el país cafetero y en el que advirtió: "María Chamorro si ves esto por favor no te cases".