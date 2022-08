Madre mandó a hacer un pastel para el cumpleaños de su hijo y quedó decepcionada con el resultado

24 ag. 2022 - 19:43 hrs.

Una mujer utilizó las redes sociales para contar una particular experiencia que vivió al hacer un pedido para uno de los días más importantes de su hijo: su cumpleaños. Se trata de una llamativa torta con la cual pretendía sorprender al pequeño, aunque la que terminó sorprendida fue ella al ver el resultado.

La usuaria, quien utiliza el seudónimo de "Great beauty center" en TikTok ordenó un pastel con un diseño de Spider-Man y Venom, pero una vez que lo recibió, captó que no era igual al que había visto en la foto original.

En un comienzo, la mujer le había insistido a la tienda que si su trabajo no era de calidad, prefería que no recibir nada, pero los encargados fueron enfáticos en señalar que enviarían lo que ella quería, lo que no fue así, informa Televisa.

¿Qué dijo la mujer?

En la respectiva red social, la madre del niño indicó que "lo que le pedí es que si algo no estaba dentro de lo que le había pedido, que me avise".

"Ya me pasó de pedir un pastel y, si tú mandas un modelo, se supone que tienes que mandar lo que uno pide. Si algo no está por falta de tiempo o no lo llegaron a hacer, siempre está bueno que avisen", manifestó.

El reclamo y el acuerdo

A partir de allí, la afectada llevó a cabo un reclamo y, al mismo tiempo, llegó a un acuerdo con la pastelería para recibir un pastel nuevo, aunque esta vez hecho de mazapán, el cual debía ser entregado el mismo día del cumpleaños de su hijo, pero en la mañana, antes de la celebración.

"Mañana es el cumpleaños de mi hijo y no me parece para nada que hagan estas cosas. Así que mañana veremos si me cumple, me dijo que a las 10:30 de la mañana me iba a entregar otro pastel nuevo, más grande y como yo se la había pedido, con mejor decoración. Pero yo no creo que eso pase", sostuvo.

¿Cumplieron finalmente?

Más tarde, la mujer aclaró que desde la tienda finalmente sí cumplieron, aunque no terminó siendo lo que ella quiso en un principio: "La verdad es que me salvó en el sentido de que no me dejó colgada", remarcó.

Por último, dejó en claro que, pese a haber hecho otros pedidos en ese lugar, en un futuro no volvería a comprar pasteles debido al mal rato que pasó.

