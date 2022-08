Adolescente india vuelve a su casa luego de haber sido secuestrada durante nueve años

21 ag. 2022 - 20:22 hrs.

Una joven de 16 años protagonizó un “milagroso” escape y logró encontrar a su familia, luego de haber sido secuestrada hace nueve años.

Los hechos sucedieron en la ciudad de Bombay, ubicada en el estado de Maharashtra, al oeste de la India.

El secuestro

La muchacha, identificada como Pooja Gaud, desapareció el 22 de enero de 2013, y fue encontrada el 4 de agosto de este año, en lo que su progenitora describió como “un escape milagroso”.

“Había perdido la esperanza de encontrar a mi hija. Pero los dioses han sido amables conmigo”, dijo su madre, Poonam Gaud.

De acuerdo a lo que la adolescente relató, y que fue recogido por el diario El Comercio, fue raptada por una pareja que pasó por ella a la salida del colegio. Según las autoridades policiales de ese país, los secuestradores son Harry D’Souza y su esposa, Soni D’Souza, motivados porque no tenían un hijo propio.

Abusos

Pooja explicó que aunque le permitieron ir a la escuela, esto duró poco tiempo, ya que muy pronto la pareja tuvo un hijo propio y el abuso a la que la sometían empeoró.

“Me golpeaban con un cinturón, me pateaban, me daban puñetazos (...) También me obligaban a hacer tareas domésticas y a trabajar de 12 a 24 horas fuera de casa”.

La casa donde vivía D’Souza estaba cerca de la de su familia, pero ella no lo sabía, ni tampoco tenía forma de comunicarse.

El escape

La secuestrada pensó en huir el día en que tomó el celular de uno de sus captores. En el aparato, la niña escribió su nombre en YouTube, donde encontró videos sobre su búsqueda.

Tardó siete meses en pedir ayuda a una trabajadora doméstica de la casa donde estaba recluida, quien aceptó colaborar.

Gracias a la acción de la mujer, la madre de la adolescente y Pooja pudieron coordinar una reunión y encontrarse. Posteriormente, realizaron una denuncia a la policía, quienes pudieron identificar y arrestar a los secuestradores.