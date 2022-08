Niño muere por rara infección causada por una "ameba comecerebros" tras bañarse en un río: Creen que entró por su nariz

21 ag. 2022 - 11:00 hrs.

El Departamento de Salud del condado de Douglas en Omaha, Nebraska, confirmó que la ameba naegleria fowleri, conocida como "ameba comecerebros", estaba dentro de un niño que murió por una rara infección tras bañarse en el río Elkhorn, ubicado a pocos kilómetros de Omaha.

El comunicado, avalado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, destaca que el pequeño entró en contacto con la ameba el 13 de agosto y el miércoles siguiente se reportó su fallecimiento, informó la agencia AFP.

"Por lo general, las personas se infectan cuando el agua en la que está la ameba ingresa a su cuerpo por los orificios nasales mientras nadan o se zambullen en lagos y ríos", detalló el informe.

La causa de la muerte sería meningoencefalitis amebiana primaria, una "infección letal" que hasta ahora provocó la muerte de 97% de los pacientes reportados.

BREAKING: Federal health officials have confirmed that a #Nebraska child died from a rare #infection caused by a brain-eating amoeba after swimming in a river near Omaha. #health #disease pic.twitter.com/j0RS94tWgW — BNN United States (@BNNUS) August 20, 2022

Así actúa la ameba comecerebros

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades detallan que las infecciones por esta ameba son "raras, pero letales". De hecho, el promedio en ese país son tres casos al año.

La muerte del niño, cuya identidad no fue revelada, es el segundo deceso por esta causa en la región centro-norte de Estados Unidos.

En julio, una persona murió en Missouri al infectarse en el lago de los Tres Fuegos, en el suroeste de Iowa. En ese momento, las autoridades locales cerraron la playa del lago durante casi tres semanas como medida preventiva, informó Los Ángeles Times.

The death of a child in Nebraska was likely caused by an infection with a "brain-eating amoeba" that occurred after the child swam in a local river. https://t.co/ynUvrnCfH9 pic.twitter.com/4usTH48TUT — WebMD (@WebMD) August 20, 2022

En 2020, se detectó la presencia de la "ameba comecerebros" en agua de grifo de una zona de la ciudad de Houston, Texas. Su incidencia mayor es el sur de Estados Unidos, "debido a que el microbio prospera en aguas con temperatura superior a los 30 grados".

Los síntomas de la meningoencefalitis amebiana primaria incluyen fiebre, dolor de cabeza, náusea y vómito. En su avance, provoca además rigidez del cuello, pérdida del equilibrio, alucinaciones y convulsiones.