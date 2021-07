¿Por qué los gatos prefieren tomar agua de la llave?

Los gatos por naturaleza son animales que tienen conductas extrañas y hasta un poco alocadas. Más allá de ser muy independientes, los felinos son curiosos y osados, razón por la cual siempre te sorprenderán.

Si tienes un gato de mascota seguramente te has preguntado, por ejemplo, ¿por qué toma agua de la llave si tiene su plato especial para hacerlo?

Aunque te parezca una actitud extraña, los especialistas sostienen que suelen tomar agua de la llave por un tema de higiene, es decir el agua no está estancada, por lo que les resulta más confiable.

Pixabay

"A diferencia de la que hay en el bebedero, la que sale de la llave es un líquido limpio, fresco. Por ello, a menudo cuando lo abrimos se acerca a él y bebe algunos tragos para saciarse. Sin embargo, esta no es la única causa", consignó el sitio notigatos.es.

Es importante que tomes en cuenta que si un bebedero está sucio, aunque tenga tan sólo una mota de polvo, será un bebedero que el gato no utilizará.

"Este es un animal muy exigente con la limpieza, tanto con la suya como la de su vajilla y arenero, por lo que si no le mantenemos perfectamente limpio su bebedero, olvidémonos que tome agua de él", señaló el sitio especializado.

Deben beber agua con frecuencia

Lo que muchas veces se considera como un "comportamiento extraño" no lo es tanto, así que si deseas que tu gato no tome agua de la llave debes separar el tazón de la comida de la que contenga el líquido, aunque incluso así no es seguro que deje de tomar de la llave.

Eva San Martín, especialista en conductas en comportamiento felino, sostuvo al diario.es que aunque muchos mininos se adaptan a las enseñanzas de sus dueños, otros prefieren mantenerse bebiendo agua de la llave porque para ellos es más confiable.

Pixabay

La experta precisó que otro motivo para explicar por qué tantos gatos prefieren beber de la llave es que el agua corriente o en movimiento les resulta más atractiva que aquella que se mantiene quieta en el recipiente, por lo que los animales también la consideran más fresca.

San Martín apuntó, además, que dejar que el gato tome agua de la llave, es preferible antes de que no lo haga, pues está demostrado que aumentar su ingesta de este líquido reduce el riesgo de que sufra una enfermedad en el tracto urinario, diabetes e incluso aleja el riesgo de que aparezcan problemas renales.

