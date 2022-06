"A menudo me quedo con hambre": El "Chapo" Guzmán acusa malos tratos en cárcel de EEUU

20 jun. 2022 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

Joaquín Guzmán Loera, más conocido como el "Chapo", pasó de ser uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo a uno de los reos más custodiados por Estados Unidos. Tras perder todos los privilegios a los que estaba acostumbrado, hoy el capo mexicano pasa encerrado 23 horas al día casi sin contacto humano.

Trato "cruel e injusto"

Unas nuevas condiciones de vida que no han acomodado al otrora líder del cartel de Sinaloa, quien en los últimos días se ha quejado del trato "cruel e injusto" que recibe en la prisión de Colorado en donde está detenido.

"El trato que recibo es cruel e injusto... He sufrido mucho. Me sirven poca comida y a menudo me quedo con hambre", expresó el "Chapo" en una carta enviada a las autoridades estadounidenses.

"Debido al trato de ADMAX ahora yo padezco dolores de cabeza, pérdida de memoria, calambres musculares, estrés y depresión", agregó.

Querella de la defensa

Debido a este reclamo, es que la defensa de Guzmán ha presentado una querella con la que buscan un cambio en su rutina carcelaria.

"Las únicas dos personas que lo pueden visitar socialmente son sus hijas. Tiene solamente dos llamadas al mes sociales de 15 minutos con su hermana Bernarda y con su madre Consuelo, o las niñas", explica su abogada Mariel Colón.

Las condiciones en las que Estados Unidos mantiene al narcotraficante se deben a que quieren evitar a toda costa lo ocurrido en México, país en el que Guzmán se escapó cinematográficamente dos veces desde cárceles de alta seguridad.

En 2016 fue recapturado y al año siguiente fue extraditado a Nueva York, en donde se lo juzgó por ser uno de los narcotraficantes en ingresar la mayor cantidad de drogas al país norteamericano.

A la caza de los "chapitos"

Pero las condiciones de vida del "Chapo" no solo lo afecta a él, ya que es algo que también vive su familia. Su esposa, Emma Coronel, también está presa en Estados Unidos, tras haber sido juzgada por tráfico de drogas y blanqueo de dinero.

Por otra parte, varios de los hijos del líder narco están siendo buscados a nivel internacional, ya que son sindicados como quienes hoy manejan el cartel de Sinaloa. La Casa Blanca ha ofrecido hasta 20 millones de dólares por la captura de los llamados "chapitos".

Joaquín Guzmán Loera pasará el resto de su vida en la cárcel, mientras su defensa insiste en los malos tratos que recibe. La justicia estadounidense fijó una audiencia para el 7 de julio en donde se analizará la situación, aunque muchos creen que el estricto control al líder narco se mantendrá igual, al menos por unos años.

Todo sobre Chapo Guzmán