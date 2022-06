Mujer entró al baño pensando que tenía dolor de estomago y terminó dando a luz: "Me di la vuelta y era el bebé"

19 jun. 2022 - 16:11 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer que se encontraba en un viaje laboral en Georgia, Estados Unidos, comenzó a sentir dolores estomacales y se dirigió al baño del hotel, donde terminó dando a luz a un bebé.

"Ha sido una experiencia loca"

Según informa la cadena Fox 5 Atlanta, la mujer, llamada Victoya Venise, se encontraba en la semana 37 de su embarazo cuando sucedió esta inesperada experiencia.

"Es realmente mágico. Es una historia que contaremos por el resto de nuestras vidas", dijo Venise al medio citado.

"Regresaré a Louisiana (su ciudad de origen) con un bebé recién nacido", añadió.

Venise contó que no se dio cuenta de que estaba en trabajo de parto hasta ese momento, ya que su hija de 4 años tenía un virus estomacal, por lo que pensó que sus dolores debieron haber surgido tras un contagio.

"Me di la vuelta y era el bebé. Me apresuré y lo saqué del baño (...) Encontré una toalla y lo envolví. Estaba sentada en el inodoro y llamé a mi mamá", detalló.

Además, relató que esta experiencia le permitió dar un cambió radical al curso de sus vidas, debido a que pensaba dar en adopción al niño. Sin embargo, la extraordinaria situación de su nacimiento anticipado la hizo cambiar de opinión.

"Siento que la experiencia me conectó con él y me hizo querer quedármelo. Así que me lo quedaré. Aunque soy una madre soltera, puedo cuidarlo. Me dio más coraje y me hizo creer que puedo hacer esto. Si pude hacer eso, debo ser capaz de hacer mucho".