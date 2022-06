"Fue caótico": Familia sobrevive de milagro a un alud que se deslizó al interior de un hotel

09 jun. 2022 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Natalia Posaglio y Alfredo Blanco son dos sobrevivientes al alud que ocurrió en un hotel de Bariloche, Argentina. Ambos contaron cómo fue que este evento los agarró desprevenidos y cómo lograron salvarse de la muerte.

En conversación con TN, el hombre confiesa que "todavía estamos shockeados por la situación que nos tocó vivir", ya que ambos estaban de paseo junto a su hijo en dicha ciudad.

Él recuerda que estaban los dos dispuestos a ir a pasear cuando Natalia recordó que no tenía el celular y, por ende, decidió devolverse al hotel. Fue en ese momento, cuando un "fuerte ruido" los alertó.

La tierra los tapó

Natalia se devolvió a las instalaciones cuando "en el momento en que ella estaba subiendo las escaleras, yo decidí ir detrás para buscar otras cosas. Cuando estaba por entrar al hotel, sentí un terrible ruido", detalla Alfredo.

En ese momento, ella pensó que podría tratarse de trabajos de máquinas, pero al segundo crujido, supo que estaba en peligro su vida. El alud la había encontrado hacia el final de las escaleras.

"Giré para escapar y me tapó toda la tierra, me tiró al suelo. Cuando sentí que paró de moverse, pude salir de ese lugar, fue todo en segundos", dice Natalia. Posteriormente, se golpeó la cabeza y cayó de rodillas.

"Fue caótico"

En paralelo, Alfredo también escuchó todo. Tras el primer ruido, se activó la sirena y de inmediato decidió ir a buscar a su mujer en el barro. "Me impresionó porque estaba con mucha sangre en la cabeza. Fue caótico", dice.

“Subí a buscar a mi hija y a mi sobrina, no me abrían. Al abrir la puerta, vieron que estaba todo en orden. Esa habitación no había sido afectada. Cuando la vieron a Natalia en ese estado, entraron en crisis”, cuenta el hombre.

El alud destruyó tres habitaciones, de las cuales una era la de la familia. "Gracias a Dios no estábamos ahí. Hubiese sido terrible si estaba en la habitación", agradece el padre de familia.

Luego de que todo el caos pasara, decidieron volver al hotel para sacar sus pertenencias. Sin embargo, no los dejaron: "Ahí nos enteramos de que había una persona muerta y otras que estaban buscando. Recién en ese momento tomamos dimensión de lo que había pasado”.