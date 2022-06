Una mujer compró carne y al llegar a casa notó que había una bala al interior del producto

08 jun. 2022 - 16:23 hrs.

Un hecho insólito afectó a una mujer después de que comprara carne en un comercio ubicado en la ciudad de Carmen de Patagones, en Buenos Aires, Argentina. La clienta jamás pensó que sería víctima de una grave negligencia.

Ya en casa, fue la hija de la afectada quien afirmó que el producto venía con un proyectil balístico en su interior. Por este motivo, se contactó con una cuenta especializada en ingeniería agroalimentaria para saber si se podía consumir de igual manera, informa La Voz.

En la conversación vía chat, que fue viralizada en Twitter, se aprecia claramente la imagen del trozo de carne con la bala incrustada, un hecho que generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

La consulta

En un comienzo, la hija de la mujer saludó y más tarde procedió a hacer la consulta: "Mi mamá compró un pedazo de carne en la ... (se tapó el nombre del local) de Patagones. Encontramos una bala en la carne. ¿Presenta algún tipo de riesgo consumirla? Sacándole la bala, obviamente".

La situación provocó varias reacciones en Internet. Incluso, hubo algunos que se lo tomaron con cierto grado de humor, pese al peligro que puede significar para la salud encontrar una bala en un producto.

"No puede ser real", "no la coman" y "si tiene una bala, anda a saber todo lo no visible que pueda tener", son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

La publicación, en la cual se formó un verdadero debate al respecto, cuenta con más de 6 mil 'Me Gusta' en la mencionada plataforma.