Papá de Tamara Moya pide máximas penas para asesinos de su hija: "Jamás vamos a poder estar con ella nuevamente"

08 jun. 2022 - 15:43 hrs.

¿Qué pasó?

El padre de Tamara Moya, niña de cinco años que fue asesinada en una encerrona en la comuna de Huechuraba, se mostró satisfecho por la condena en contra de los dos imputados por el crimen, pero afirmó que no estará conforme hasta que se dicten las máximas penas.

De todos modos, lamentó que aunque logren la sentencia que buscan, no podrán "estar con Tamara nuevamente".

¿Qué dijo el padre?

"Creemos que el veredicto fue súper contundente. Estableció no sólo la responsabilidad de estos sujetos en el homicidio de Tamara, sino que los calificó como coautores. Es decir, las tres personas que participaron del homicidio de Tamara cuentan con la misma responsabilidad penal. Es como si los tres hubiesen disparado a la vez, para explicarlo de forma simple", señaló Raúl Moya.

"Tanto el fiscal como nuestro abogado, y los otros querellantes, reafirmaron su postura de pedir las penas más altas, que para el menor de edad son diez años de régimen cerrado en un recinto del Sename, y que para el mayor de edad, Alán Gallardo Vilches, es el presidio perpetuo calificado", indicó.

En ese sentido, destacó que "una cosa que resultó bien significativa es que cuando a los defensores les tocó el turno de tomar la palabra para que ellos establecieran, según su criterio, cuál debería ser la pena, el defensor del menor de edad pidió seis años de régimen cerrado; y el defensor del mayor de edad pidió para su propio representado 26 años de presidio. Bajo ninguna circunstancia se le va a dar penas menores a esa".

"No vamos a poder estar con Tamara nuevamente"

Raúl Moya manifestó: "Creo que recién el día de hoy, cuando escucharon la intervención de los jueces y de sus propios abogados, recién entendieron cuáles son las consecuencias de sus actos. Recién hoy día, cuando escucharon la cantidad de años a las que pueden ser condenados, les cambió la cara y dejaron de reírse, como lo hicieron durante todo el juicio, sobre todo el menor de edad".

Pese a esto, reconoció que los años que pasen los imputados en la cárcel "nunca van a ser suficientes en comparación al dolor que causaron y a las circunstancias irreversibles de sus actos. Porque al final, sabemos bien que más allá de que pasen el resto de sus vidas encerrados, nosotros jamás vamos a poder estar con Tamara nuevamente. Ellos igual van a tener la posibilidad de alimentarse, de recibir visitas, en algún momento de reinsertarse. En cambio, a nosotros nos sigue quedando lo mismo que nos viene quedando desde hace más de un año, que es limitarnos a visitar a nuestra hija en el cementerio, para eso ya no hay vuelta atrás".

"Me deja muy satisfecho"

El padre aseguró que la condena "es un avance concreto, porque es la primera muestra real que da el Estado de Chile de hacer justicia para nuestra hija".

Además, expresó que "personalmente me deja muy satisfecho", afirmando que "siempre apuntamos con el dedo a quienes realmente eran los asesinos de nuestra hija, y para mí es importante que se dé testimonio de eso".

"Pero esto tampoco termina aquí, porque la única forma de que realmente quedemos con cierta satisfacción es que en ambos casos se les dé la condena máxima. No la mínima, no la que proponen sus propios abogados, sino que la máxima, porque es lo que corresponde. Son criminales, reincidentes, crueles, sanguinarios. Hasta el día de hoy no colaboraron con el proceso ni mostraron arrepentimiento. Por lo tanto, no corresponde ninguna contemplación con ellos", sentenció.