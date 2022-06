Exchico reality se hizo más de 20 operaciones para parecerse a Ricky Martin: "Quedé más lindo que él"

01 jun. 2022 - 22:32 hrs.

Un exparticipante de la adaptación argentina del programa "Cuestión de Peso", llamó la atención en el país vecino tras confesar que se ha sometido a más de 20 operaciones estéticas para parecerse al cantante Ricky Martin.

Se trata de Fran Mariano, quien en 2011 saltó a la fama al otro lado de la cordillera cuando participó en el reconocido reality que buscaba ayudar a las personas a bajar de peso.

En aquella oportunidad, Mariano llegó con 173 kilos y logró bajar a 92. Desde entonces, se ha sometido a una veintena de cirugías con la finalidad de asimilarse al artista boricua.

"Quedé más lindo que él"

En conversación con un programa argentino, Fran declaró haberse hecho la "dermolipectomia y tres lipos", aunque señaló que "ahí hay una línea delgada, porque cuando 'bajás' de peso 'querés' estar mejor que antes y viene la metamorfosis".

"Hubo un montón de operaciones en la cara. Me hice la nariz, el mentón, los labios (...). Me quería parecer a Ricky Martin, pero la verdad es que quedé más lindo que él", sostuvo.

Sobre el motivo por el que decidió lucir como el cantante puertorriqueño, aseguró que se debe al "sentido de pertenencia que tenemos todas las personas. En ese momento no tenía la distinción de decir 'tengo que ser yo en mi mejor versión'. Pensé en quién le gusta a todo el mundo y es cierto que la gente me decía que me parecía un poco. Entonces yo me la creí", añadió.

Aunque dejó en claro que no se arrepiente de ningún retoque, sí reveló que, quizás, hubiese dejado pasar más tiempo para entrar al quirófano.

Víctima de famoso cirujano

Durante la entrevista, incluso Fran Mariano reveló haber caído "en manos peligrosas" de un famoso cirujano argentino que alcanzó notoriedad pública en nuestro país hace años: Aníbal Lotocki.

"Tuve operaciones con un cirujano muy conocido, Aníbal Lotocki. De hecho tengo una pequeña parálisis, porque me rompió un nervio cuando fui a operarme la nariz y el mentón", expuso.

"Me desprendió los surcos de la cara para suavizarlos". Sin embargo, el procedimiento le dejó una pequeña parálisis: "Un día le dije que no podía mover la cara y la enfermera me dijo 'cuando te estaba haciendo la lipo, se llevó puesto un nervio'", cerró.