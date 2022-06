Se cansó del teletrabajo: Elon Musk exige a los empleados de Tesla que vuelvan a la oficina o que se vayan

Elon Musk, que hizo noticia en las últimas semanas por la compra de Twitter, la cual suspendió hasta que se entreguen detalles sobre la proporción de cuentas falsas en la red social, nuevamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

Esta vez, el empresario y director ejecutivo de Tesla, envió el martes recién pasado una carta por correo electrónico a los empleados de la compañía fabricante de vehículos eléctricos, dejando en claro su posición respecto al trabajo presencial.

En una especie de "ultimátum", Musk, al parecer, se cansó de los permisos de sus trabajadores para realizar labores a distancia y remarcó que lo ideal para él es estar en la oficina, consigna Infobae.

En este sentido, el empresario manifestó que "cualquiera que desee trabajar a distancia debe estar en la oficina un mínimo de 40 horas a la semana o dejar Tesla. Esto es menos de lo que pedimos a los trabajadores de la fábrica".

En tanto, sostuvo que la oficina "debe ser una oficina principal de Tesla, no una sucursal remota no relacionada con las funciones del trabajo, por ejemplo, ser responsable de las relaciones humanas de la fábrica de Fremont, pero tener su oficina en otro estado".

Si bien Musk no reveló si el correo electrónico es verídico, dejó en claro su posición respecto a la modalidad que permite trabajar desde la casa al responderle a un usuario en Twitter: "Deberían fingir que trabajan en otro sitio", indicó.

They should pretend to work somewhere else