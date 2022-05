Elon Musk anuncia que suspende por ahora la compra de Twitter y la acción se hunde en Wall Street

Elon Musk anunció este viernes que suspende de manera provisional la compra de Twitter, a la espera de detalles sobre la proporción de cuentas falsas en la red social.

"El acuerdo sobre Twitter queda en suspenso de manera temporal", anunció, justamente en Twitter, el hombre más rico del mundo y responsable de Tesla. Tras este mensaje, la acción del grupo retrocedió un 20% en los intercambios electrónicos previos a la apertura de la bolsa de Wall Street.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn