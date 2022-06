Se hizo pasar por agente de ICE, engañó a todos, compró armas, estuvo en operativos y hasta dio entrevistas en YouTube

Durante diez años fingió para sorprender a familiares y amigos. Donovan Nguyen pasó a la historia al ser detenido por hacerse pasar por un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

El hombre, de 35 años, portaba armas, llevaba chalecos antibalas y contaba con una acreditación falsa con la que engañaba a familiares, amigos y vendedores de armas.

La aprehensión se dio en California, luego de que el falso agente ICE fuera delatado, sin intención, por un vendedor de armas de la localidad.

Nguyen no escatimaba en sus mentiras. Pese a no ser realmente un agente de los EE. UU. se atrevió a dar declaraciones en YouTube en nombre del departamento.

“Yo trabajo en el servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional desde hace 11 años”, respondió cuando se le consultó sobre las políticas migratorias aplicadas por el expresidente Donald Trump, según reseña Univisión Noticias.

Con las credenciales falsas que portaba logró engañar a comerciantes y adquirir cerca de 42 armas durante el tiempo que duró su mentira.

Donovan Pham Nguyen, a 34-year-old private security employee, is charged in a criminal complaint with one count of false impersonation of a federal officer or employee. His initial appearance is scheduled for this afternoon at the Ronald Reagan Federal Building in Santa Ana. pic.twitter.com/CRHpsN7q3y