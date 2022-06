"Perdimos a nuestro gato": Los adorables carteles que niños dibujaron para recuperar a su felino perdido

01 jun. 2022 - 17:05 hrs.

Una familia de Almagro, Argentina, perdió a su gato, llamado “Uno”, el que escapó cuando una ventana quedó entreabierta. Por ello, los hijos realizaron llamativos carteles para poder encontrar a su mascota.

Moira, la madre de los niños, les sugirió a Tobías, de 9 años, y a su hermana de 5, que todos debían ayudar para la búsqueda de “Uno”, por lo que los dos no tuvieron mejor idea que hacer carteles, dibujando al animal perdido.

El escape del gatito de dos años se dio cuando ella dejó la ventana abierta por el frío, luego que quedara la estufa encendida, explicando que “nunca imaginé que por ahí se podía escapar”.

"Perdimos a Uno"

La madre conversó con TN y señaló que los niños estaban sumamente apenados por el extravío del gatito: “Se sentaron en la mesa y empezaron a dibujarlo. Hicieron los carteles con mucho amor... Perdimos a Uno, nuestro gato. Es blanco y negro”.

La puta madre, al parecer un nene perdió un gatito en Almagro e hizo todos los carteles a mano dibujandolo 🥺😭. pic.twitter.com/Z1LXVuciC8 — Prixie (@soslayable) May 31, 2022

Estaba escondido en el edificio

Pese a que el felino se escapó de la casa, no fue demasiado lejos. Moira avisó a todos los vecinos del edificio y pidió que si sabían algo, le avisaran oportunamente.

Sin embargo, ella buscó por su lado, y se dio cuenta de que “Uno” estaba más cerca de lo que su familia creyó. Cuando lo encontró, de inmediato sacó los carteles, quedando para el recuerdo la “travesura” del gato.

“Cuando me tranquilicé un poco me puse a pensar que no había manera de que saliera a la calle, por eso me puse a buscar por los rincones del edificio y lo encontré escondido. En ese momento me volvió el ama al cuerpo y se me fue el bajón”, detalló.

