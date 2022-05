"No recuerda lo que pasó": Empresario en estado de ebriedad provocó fatal colisión múltiple y mató a dos personas

17 may. 2022 - 23:43 hrs.

El empresario argentino Roberto Patricelli, fue acusado de manejar en estado de ebriedad y chocar a exceso de velocidad en Palermo, Argentina, ocasionando la muerte de dos personas. De acuerdo a su abogado, asegura no recordar lo que sucedió.

El abogado del hombre, Diego Olmedo, aseguró que su defendido “no recuerda nada de lo que pasó” y que “no puede recrear ni las personas que iban con él o lo que pasó”.

En tanto, asegura que Patricelli “no subió al auto en estado de ebriedad” y que “está muy compungido porque no tuvo ninguna intención, ya que es una persona buena, da familia, no es que salió a matar”, señala TN.

Manejaba a 150 km por hora

El accidente ocurrió específicamente frente al Hipódromo de Palermo el pasado domingo por la noche, protagonizando un accidente de tránsito con su BMW. El empresario manejaba por Avenida El Libertador, cuando causó una colisión múltiple con otros vehículos.

A raíz de este accidente, provocó la muerte de un joven de 25 años y de su sobrina de 15. Juan Márquez murió en el lugar del choque, mientras que la joven presentó muerte cerebral, falleciendo en el Hospital Fernández.

De acuerdo a la investigación y por un video que se hizo público, el BMW del empresario manejaba a exceso de velocidad cuando se cruzó e impactó con tres vehículos en sentido contrario.

Homicidio “culposo”

Por ello, será imputado por homicidio culposo, lo que elevaría su pena por estar en estado de ebriedad. El control de alcoholemia le dio 0,51 g/l de alcohol en sangre.

La fiscalía a cargo del caso cambió la carátula del caso a homicidio con “dolo eventual”, pero su abogado insiste en que el empresario no tuvo intención de ello.

