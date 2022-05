Mujer da a luz en una silla porque no la atendieron en el hospital: La bebé cayó al suelo y se fracturó el cráneo

17 may. 2022 - 14:00 hrs.

Un presunto caso de negligencia afectó el pasado 6 de mayo una mujer que llegó de urgencia a un recinto médico de Brasil para dar a luz. Sin embargo, desde el recinto la hicieron esperar en una silla, mientras presentaba fuertes dolores.

La afectada, que no tenía otra opción en ese instante, se sentó debido a las molestias que sentía, cuando de repente nació la bebé, que cayó al suelo y terminó con una fractura en el cráneo, informa Caracol.

La denuncia fue realizada por Josiane Marques Pereira, la propia madre de la lactante, que contó que su hija terminó con un trauma craneoencefálico severo y que, por lo tanto, tuvo que someterse a una operación.

La reacción de la madre

Marques indicó que al hacerse presente en el establecimiento "tomaron mi expediente... pero solo me midieron la presión arterial y me pidieron que esperara. No hicieron un examen de tacto".

Finalmente, la pequeña logró sobrevivir, pese al fuerte golpe que sufrió momentos luego de nacer.

Lactante fue dada de alta

Una semana después de aquel episodio, los doctores dieron de alta a la bebé, cuyos padres esperan que no haya quedado con secuelas producto del fuerte golpe.

No obstante, la policía centra sus esfuerzos en esclarecer lo sucedido y al mismo tiempo investiga el caso en el marco de una presunta negligencia médica.