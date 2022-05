[VIDEO] Se cansó de que le bloqueen la entrada de su casa y chocó auto mal estacionado: "Siempre me hacen lo mismo"

12 may. 2022 - 17:51 hrs.

Un conductor que intentaba salir de su casa abordo de su camioneta se encontró con la desagradable sorpresa de que otro vehículo se estacionó justo en afuera, impidiéndole el paso.

El hecho ocurrió en la provincia de Chaco, Argentina, cuando el hombre reaccionó violentamente ante la maniobra de un desconocido que tuvo la mala idea de estacionarse en un acceso para autos. Su "día de furia" fue grabado por un transeúnte y se viralizó en redes sociales.

"Siempre me hacen lo mismo"

Visiblemente enojado, el sujeto se bajó de su Renault Oroch roja y empezó a gritar "siempre me hacen lo mismo. Usted no debe estacionar sobre la rampa". No se quedó ahí y desbordado por la rabia, aceleró varias veces para intentar mover el otro auto, una Chevrolet Tracker blanca.

Si bien fueron pequeños impactos los que le propinó al vehículo, fueron suficientes al menos para ocasionarle algún daño.

"Se van a cagar a trompadas", se escucha decir en el registro a una de las personas que fue testigo de la insólita escena.

En ese momento apareció el responsable de la infracción e intentó calmarlo sin tener éxito, ya que el hombre comenzó a golpear con el puño su capó y exclamó: "Vos no podés estacionar en la rampa".

Más tarde, y con más tranquilidad, el protagonista del video conversó con Diario Chaco y declaró que "no hay nadie que se encargue de la convivencia por determinadas leyes y regulaciones, y bueno, desgraciadamente nos están dejando en el 'arréglense como puedan'".

"Por eso cada uno tiene ocuparse de proteger lo suyo y de hacer valer por mano propia", remató.

Revisa el momento

😡🚗 #DiaDeFuria | #Chaco | #Resistencia



Se hartó que le bloquearan la entrada del garage y embistió al auto mal estacionado.



📱 Más info: https://t.co/QhImQxqbR9 pic.twitter.com/oyzVZTKT8J — Diario HOY (@diariohoynet) May 12, 2022

Todo sobre Mundo