La historia de dos parejas poliamorosas que tuvieron hijos entre ellos tras enamorarse e irse a vivir juntos

11 may. 2022 - 15:45 hrs.

Dos parejas estadounidenses hicieron noticia en las últimas horas, no solo por practicar el poliamor, sino porque se convertirtieron en padres, lo que generó diversas reacciones, tanto en su entorno como en redes sociales.

Se trata de las familias Hartless, compuesta por Taya y Sean, y los Rogers, conformada por Alysia y Tyler, que se conocieron durante el 2019 a través de Internet y que tres años después se fueron a vivir juntas, para dar paso a su historia de amor.

En el marco de su vínculo amoroso, las dos mujeres quedaron embarazadas. Sin embargo, ninguno de ellos se preocupó de saber quién era el padre biológico de los recién nacidos, informa Crónica.

"Dijimos que no nos importaba"

En específico, Alysia quedó embarazada en agosto del 2020, mientras que Tanya en marzo del 2021. En esta línea, la última de ellas explicó que "no había regulación de quién era el padre y dijimos que no nos importaba. No sabemos y no queremos saber, dijimos que todos seríamos padres para todos ellos".

Respecto a los comentarios que suelen recibir, la mujer explicó que "la gente pregunta, '¿Hay alguna diferencia en que uno no sea biológicamente mío?' Me quedé en casa con él desde que tenía unos meses y no cambiará en nada mi relación con él si estuviéramos conectados biológicamente".

"Me resulta muy fácil amar a un hijo de cualquiera de las personas que amo, eso es lo mismo para todos los niños", sostuvo.

Crónica

"Muchas personas no entienden el poliamor"

En este sentido, Tanya hizo hincapié en los prejuicios sobre el vínculo que decidieron forjar los cuatro y recalcó que "muchas personas realmente no entienden el poliamor y piensan que es desviado o perjudicial de alguna manera".

"Es cierto que no siempre fue fácil, me tomó un tiempo admitir que tenía sentimientos por otra persona, y definitivamente a veces nos ponemos celosos", manifestó.

A su vez, indicó que "no creo que nunca dejemos de aprender y sabemos que nuestra relación cambiará constantemente. Pero seguiremos adelante y haremos que funcione. Somos diferentes a todos los demás y está bien. Les hemos dejado claro a nuestros hijos que pueden ser quienes quieran ser".

La nueva vida de la pareja

Cabe señalar que antes de iniciar su relación poliamorosa, ambas parejas ya tenían un hijo cada una. Por otra parte, según lo señalado por Taya -que se encarga de cuidar a los niños mientras el resto de los adultos está en el trabajo- los pequeños les dicen "papá" a los dos hombres y "mamá" a las dos mujeres.

En paralelo, la mujer mencionó a los hijos más grandes y afirmó que ellos viven su relación de una manera "natural".

"Es una vida desordenada, agitada, loca y maravillosa, ¡eso nos resume!", remarcó Taya, quien al mismo tiempo dijo que tienen "una gran unidad familiar".