Primera dama de Estados Unidos realiza visita no anunciada a Ucrania: Se reunió con Olena Zelenska

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, realizó este domingo una visita no anunciada a Ucrania, informó su portavoz, donde se reunió con su homóloga ucraniana, Olena Zelenska, en una escuela que se utiliza como refugio para civiles desplazados, entre ellos niños.

"Quise venir en el Día de la Madre. Pensé que era importante mostrar al pueblo ucraniano que esta guerra tiene que detenerse y que esta guerra ha sido brutal, y que el pueblo de Estados Unidos está con el pueblo de Ucrania", dijo Biden a los periodistas.

Además, en su cuenta de Twitter, expuso: "Este Día de la Madre, quería estar con las madres ucranianas y sus hijos. En los últimos meses, demasiados ucranianos han tenido que huir de sus hogares, obligándolos a dejar atrás a sus seres queridos".

Añadió en la misma red social que "juntos, estamos unidos por Ucrania. Espero que estando aquí pueda transmitir cuánto su fuerza y resiliencia inspiran al mundo y recordarles que no están solos".

This Mother’s Day, I wanted to be with Ukrainian mothers and their children.



