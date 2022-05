Rodrigo Sepúlveda se emociona por el Día de la Madre: "Me cuesta mucho hablar de esto"

08 may. 2022 - 09:32 hrs.

¿Qué pasó?

En una nueva celebración del Día de la Madre, el conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, no pudo evitar emocionarse al recordar a todas las mujeres que han fallecido producto de la violencia de género o a madres que han perdido a sus hijos en diferentes circunstancias.

¿Qué dijo?

"A mí me cuestan mucho estos días. Es más, pararme acá y hablar de esto me cuesta muchísimo", comenzó señalando el periodista.

"¿Y por qué me cuesta mucho? Más allá de que tengo a mi madre conmigo acá, es que se me cruzan muchas cosas que son relacionadas con lo que pasa en este país, porque hay gente que no se da cuenta del valor que tienen las madres, ni el valor que tienen las mujeres", expresó.

Sepúlveda ocupó su espacio para referirse a la violencia de género: "Hay hombres que todavía cometen femicidio. Entonces, hoy no hay mujeres acá, porque un hombre, por ese sentido de superioridad, tomó la decisión de quitarle la vida y ya no están".

"En vez de poder darle un abrazo a su marido, a su pololo, a su novio y a sus hijos, hay que recordarla con una cinta negra", manifestó.

"¿Por qué es tan complicado para mí este día? Porque me acuerdo de los niños que han perdido a sus mamás por violencia en las calles", expuso, añadiendo que hay "mamás que han perdido a sus hijos por injusticia y violencia... y están celebrando el día de la madre con sus hijos y sus hijas desde arriba (el cielo)".

"Amo este día, y lo celebro y lo vamos a celebrar, pero para mí es imposible olvidarme de esas mujeres que partieron por hombres prehistóricos. Es imposible olvidarme de esas mamás que perdieron a sus hijos y a sus hijas y que hoy están celebrando su día", comentó.

Sepúlveda finalizó expresando que "les quiero mandar un beso gigante, un abrazo apretado que yo sé que traspasa la pantalla. Un abrazo con todo mi amor. Y ustedes, mamás, saben de quiénes hablo. A todas aquellas mamás que hacen sacrificios y que cumplen dos roles. Aquellas mamás que no son las madres biológicas, pero que sí criaron y cumplen el rol de madre. A aquellas abuelas que reemplazaron a la madre, porque no está o porque partió".

