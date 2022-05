Repartidor de pizzas gana la lotería junto a sus amigos y lo excluyen del millonario premio

03 may. 2022 - 21:37 hrs.

Philip Tsotsos, proveniente de Windsor, Canadá, llevará a la justicia a sus amigos luego de que lo excluyeran de un millonario premio que ganaron en conjunto en un paseo de verano.

De acuerdo a lo que informó CBC, un grupo de 16 amigos ganaron el premio máximo de Lotto Max de Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG), acumulando una cifra cercana a los 600 mil libras esterlinas, casi 800 millones de pesos chilenos.

Los llevará a la justicia

Según afirma Tsotsos, él es el ganador número 17, por lo que exige que sus amigos le entreguen la parte que le corresponde del premio. "Sus sueños se hicieron realidad. ¿Por qué deberían robar el mío?", justificó el repartidor de pizzas.

El hombre los estaría demandando por la cifra de 40 mil libras esterlinas, aproximadamente 42 millones de pesos chilenos, más otros costos, como los intereses, detalló The Sun.

Asimismo, cuenta que él se enteró por redes sociales que habían ganado y que, incluso, les recriminó el hecho de que no le hubiesen contado.

"¿Por qué no me dijeron que ganaron? Estos muchachos son como una familia para mí", lamentó. Según la investigación, sus amigos le habrían pedido en dos ocasiones el dinero del boleto, pero él no lo pagó a tiempo.

No habría pagado el boleto

No obstante, los amigos del demandante aseguran que no le correspondería el dinero, ya que él nunca pagó la cifra que le correspondía de la lotería.

El abogado defensor del grupo, David Robins, indicó que "el señor Tsotsos no pagó para jugar, por lo que negamos que tenga derecho a la compensación que está buscando, y defenderemos enérgicamente el reclamo".

Frente a esto, Tsotsos se defendió y comentó a la justicia que funcionaban con un sistema de "exclusión", por lo que debían pagar una cuota reglamentaria para continuar en el grupo. Esta cuota no siempre fue pagada por el hombre, quien llegó a deber hasta 100 libras esterlinas, detalló CBC.

Sin embargo, para esta ocasión, uno de sus amigos identificado como Steven Todesco y quien recibió el premio en representación de todos, no lo habría dejado pagar, diciendo que lo dejaran fuera de las ganancias "cuando ganemos la lotería".

Esta demanda aún está en proceso de investigación, por lo que todavía no se ha dado un veredicto al respecto.

