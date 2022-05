Encuentran muerta a adulta mayor dentro de un congelador: Hija que vivía con ella afirmó no verla hace "mucho tiempo"

02 may. 2022 - 14:15 hrs.

Un impactante crimen quedó al descubierto el jueves pasado y afectó a una adulta mayor de 93 años que fue hallada muerta al interior de su domicilio ubicado en la zona de Costa del Tesoro de Florida, Estados Unidos.

La policía de aquella localidad llegó hasta el respectivo recinto luego de la llamada de un vecino, quien explicó que ya llevaba tiempo sin ver a la dueña de casa, lo que le generó cierta preocupación.

Los uniformados en ese momento no encontraron a nadie en el lugar, por lo que en un principio no pudieron ingresar. Sin embargo, más tarde entraron con la llave de un integrante de la familia.

Allí fue cuando los efectivos policiales encontraron el cadáver de la mujer, identificada como Marie Hoskins, en un congelador del sótano del inmueble, informa NBC Miami.

¿Qué dijo la policía?

En el marco del operativo, el capitán de la policía, Timothy Wood, detalló que "decidieron continuar en la residencia para ver si ella estaba adentro, en ese momento, cuando entraron al garaje, ubicaron un arcón congelador y había una persona fallecida adentro".

A raíz de lo anterior, se procedió a interrogar a la hija de la víctima, de 64 años, quien convivía con ella en el hogar.

La casa donde fue hallado el cadáver / NBC Miami

No obstante, la mujer afirmó no haber visto a su madre en "mucho tiempo", dejando en claro al mismo tiempo que no sabía que su cuerpo estaba al interior del congelador.

Por ahora, las autoridades no han entregado más detalles acerca de las diligencias y tampoco han confirmado si se inició una investigación contra la hija de Hoskins.