"No puedo asegurarles a mis pacientes que van a salir vivos": Mujer se realiza cirugía bariátrica y muere 6 días después

02 may. 2022 - 07:00 hrs.

Dilay Danissa Escalante Contreras, de 46 años, murió seis días después de realizarse una cirugía bariátrica para bajar de peso. Presentó fuertes dolores abdominales que su médico, Carlos Sales Puccini, calificó como normales.

La mujer, de nacionalidad venezolana y estadounidense, viajó desde Miami hasta Barranquilla, Colombia, para someterse por segunda vez a un procedimiento quirúrgico de reducción de estómago con el mismo especialista que la operó en 2015, publicó El Universal.

Dilay Danissa Escalante Contreras, una mujer de 46 años con doble nacionalidad (venezolana y estadounidense), falleció este jueves tras haber sido llevada por familiares a una clínica del norte de Barranquilla en delicado estado de salud. pic.twitter.com/vKevnIvTKN — EmiAtlantico (@AtlanticoEmi) April 29, 2022

Una vez dada de alta en la Clínica Reina Catalina, la ejecutiva de bienes raíces presentó malestar al llegar a su sitio de hospedaje. Sales Puccini fue a verla y le practicó dilataciones gástricas en tres oportunidades.

El día antes de la muerte de Dilay, “estuvimos con el doctor en el apartamento otra vez, ella le manifestó que no aguantaba más, a lo que él respondió que era normal por la operación”, contó a El Heraldo Xiomara Contreras, tía de la víctima.

Familiares: El médico no estuvo pendiente luego de la cirugía

La condición de la paciente empeoró. No hubo oportunidad para rayos x, Dilay Danissa debía ser atendida de inmediato. Su doctor pidió que la llevaran a la clínica donde la había atendido para operarla de nuevo ante sospecha de apendicitis.

“Nosotros estábamos con una enfermera que trabaja con él y le dijimos que lo llamara y que le dijera que no íbamos a alcanzar a llevarla a la Reina Catalina, y por eso la llevamos a la Clínica Iberoamerica. Llamamos a un amigo para que en su carro nos llevara y cuando íbamos de camino se puso pálida, volteó los ojos, y ya no respondía”, detalló Contreras.

Dilay Danissa Escalante Contreras llegó inconsciente al centro de salud, donde informaron minutos después que había sufrido un paro cardíaco. Familiares indicaron que la mujer fue operada el 21 de abril y falleció el 27 por negligencia médica del doctor.

Aseguraron que no le brindó los cuidados médicos que ameritaba y que no pidió una ambulancia para su movilización a urgencias.

“Debió haber dejado a mi hija hospitalizada varios días y no darle de alta porque en el proceso de recuperación él no estuvo pendiente. Si Dilay no lo llamaba, él no acudía”, dijo a El Heraldo la madre de Dilay, Carmen Contreras.

El cirujano tiene denuncias por la muerte de varios pacientes

El cirujano Carlos Sales Puccini declaró que la mujer “salió en perfecto estado de la cirugía” que costó 6.500 dólares, y que durante las valoraciones postquirúrgicas la encontró “bien”.

Dijo a El Universal que Dilay Danissa pudo haber sufrido un infarto o una isquemia intestinal la noche anterior a su muerte. “Esperemos los resultados de la necropsia para saber qué pasó”, agregó.

“Hay que entender que los obesos están enfermos (...), hay un promedio que empieza a tener complicaciones y fallecimientos porque están enfermos (...) No puedo asegurarles a mis pacientes de que van a salir vivos”, dijo.

🎙️¡Al Aire! médico especialista Carlos Sales Puccini que realizó procedimiento quirúrgico a Dilay Danissa Escalante Contreras, ciudadana estadounidense, que murió una semana después de la cirugía.



Detalla cómo han sido los sucesos pic.twitter.com/XKPxJu7l35 — Noticias Ya! (@noticiasyabq) April 29, 2022

En 2017 Sales Puccini compareció ante la justicia colombiana tras ser denunciado por “malos procedimientos” en sus pacientes. Algunos murieron y otros presentaron graves condiciones de salud.

En 2021, la Corte Suprema de Justicia lo encontró responsable de la muerte de Julio Durán Gómez, a quien le practicó un “surset gástrico de Sales”, promocionado como “una alternativa para cirugía bariátrica restrictiva”. El procedimiento es considerado riesgoso por la comunidad científica, publicó El Espectador.

#ResponsabilidadMédica de cirujano por paciente que murió debido a complicaciones de procedimiento para control de obesidad. #SalaCivil determinó que se realizó un ‘surset gástrico de Sales’ o ‘plicatura gástrica’, cirugía no avalada por comunidad médica. https://t.co/YjLrQz35YH pic.twitter.com/yYccFVjAlq — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) October 6, 2021

Carlos Elías Sales Puccini también estaba siendo investigado junto como otros 42 presuntos cirujanos plásticos por falsear diplomas, refirió el medio colombiano.