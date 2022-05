Rusia confirma que bombardeó Kiev mientras el secretario general de la ONU visitaba la ciudad

Rusia confirmó este viernes haber bombardeado Kiev con armas de "alta precisión", durante la visita a la capital de Ucrania del secretario general de la ONU, António Guterres.

El ministerio ruso de Defensa indicó que lanzó un ataque aéreo de "alta precisión de largo alcance" contra los talleres de la empresa espacial y de fabricación de misiles Artyom.

El primer bombardeo a la capital ucraniana desde mediados de abril se produjo después de que Guterres visitara Bucha, donde decenas de cadáveres aparecieron a inicios de mes tras el repliegue de las tropas rusas, y otras ciudades en la periferia de Kiev.

I was moved by the resilience and bravery of the people of Ukraine. My message to them is simple: We will not give up.



The @UN will redouble its efforts to save lives and reduce human suffering. In this war, as in all wars, the civilians always pay the highest price. pic.twitter.com/dd1OsyzAOb