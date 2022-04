"Es un hecho gravísimo": Dos niños escapan de una guardería en motos de juguete

22 abr. 2022 - 12:00 hrs.

En un establecimiento educativo en Almería, España, se vivieron minutos de tensión luego de que dos niños de dos años escaparan de una guardería. La directiva culpó a una de las madres, la cual habría dejado la puerta abierta.

Escaparon 300 metros

De acuerdo a lo informado por La Voz de Almería, ambos pequeños salieron de la guardería luego de que hallaran la puerta abierta.

Haciendo un recorrido de al menos 300 metros, es que fueron encontrados por una adulta mayor que alcanzó a retenerlos y llamar a la policía para dar aviso de los niños extraviados.

“Es un hecho gravísimo”

Por este hecho de descuido a los niños, es que la Asociación de Padres y Madres de la guardería, presentaron una demanda en contra de la empresa.

Por su parte, la Fiscalía de Menores inició una investigación al respecto para esclarecer lo sucedido y qué permitió que los niños escaparan.

“Es un hecho gravísimo. Una cosa que no se puede volver a repetir. No basta con decir que gracias a Dios no ha pasado nada”, aseguró una de las madres.

Sin embargo, desde la guardería se defendieron y que esto se debió por culpa de una de las madres, quien habría dejado la puerta abierta “por la que escaparon los chicos”.

Respecto a la salud de los niños, los dos se encuentran en perfectas condiciones.

