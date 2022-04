"Sálvale la vida a mi hijo": Operadora telefónica reanima a bebé recién nacido que no podía respirar

21 abr. 2022 - 08:45 hrs.

Una operadora telefónica del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) del Mar del Plata, Argentina, le salvó la vida a un bebé de apenas 22 días de nacido luego de realizarle maniobras de reanimación cuando fue ingresado por sus padres porque tenía dificultades respiratorias.

Así fue la emergencia

Alma Cristal Barraza, mujer de 45 años, a eso de las tres de la mañana, vio cómo unos padres ingresaban desesperados con un bebé en brazos al Centro de Operaciones (COM), asegurando que su hijo ya no estaba respirando bien.

Debido a esto y en medio del caos, la mujer decidió actuar y practicarle maniobras de reanimación. Poco rato después y luego de haberlo intentado, el hijo de la pareja volvió a respirar.

Posteriormente, el recién nacido fue llevado a un recinto asistencial, donde, según informa TN, evoluciona favorablemente.

"Sálvale la vida a mi hijo"

Todo el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, donde se puede apreciar la desesperación de los padres y el rápido actuar de la mujer.

"La madre estaba en shock, ni lloraba ni podía hablar. Al principio no se veía que trajeran un bebé en brazos, era muy chiquito y todo fue muy rápido. Pero cuando entran, el padre repetía 'sálvale la vida a mi hijo'", relató la operaria en conversación con Télam.

Del mismo modo, confiesa que cuando los vio ingresar, no se imaginó que se trataba de un bebé y que por los gritos, pensó que la mujer estaba dando a luz. "No respiraba, estaba quieto, ahogado y morado", detalla.

Luego, Alma le hizo maniobras de RCP "para casos de recién nacidos, que no es lo mismo que para infantes, con el miedo constante de no excederme en la fuerza porque era muy chiquito. Deben haber sido segundos, pero pareció una eternidad. Entonces el nene hizo un pequeño gemido por un masaje en la columna. Después exhaló, sentí que volvía a ingresar oxígeno, y de a poco empezó a responder.

¿Qué fue lo que le pasó al bebé?

Según informó el Hospital Materno Infantil, donde actualmente se encuentra siendo atendido el bebé, este ingresó con signos vitales luego de haber sido salvado por la operaria.

En tanto, detallaron que el bebé sufrió una broncoaspiración cuando era alimentado por su madre, lo que derivó en un cuadro cardiorrespiratorio. La rápida acción de los padres y de la operaria, le salvó la vida al recién nacido.

Por ello, Barraza asegura que "hice lo que me salió hacer, no sé si bien, mal o perfecto, pero recién cuando supe que el bebé estaba bien en el hospital y el caso se hizo público me sentí realmente aliviada por haber podido ayudarlo".

