"Vengan por ellos, ya no los quiero": Madre asesina a sus hijos de tres y cinco años "porque sufrían mucho"

Una mujer en Estados Unidos fue detenida y acusada de asesinar a sus hijos de tres y cinco años. Odette Joassaint, de 41 años, amarró a los pequeños a su cama y los estranguló con una cinta roja.

La misma mujer fue quien llamó a los cuerpos de seguridad y confesó el crimen, que conmocionó el barrio La Pequeña Haití de Miami. Joassaint declaró a las autoridades que lo hizo porque sus hijos sufrían mucho en vida y ya muertos iban a descansar.

De acuerdo con la versión reseñada por el diario El Mundo, la mujer dijo a la policía: "Vengan por ellos, ya no los quiero".

En el interrogatorio aseguró que tomó la decisión porque sus hijos vivían muchos sufrimientos y ya con la muerte iban a poder descansar.

Las víctimas fueron identificadas como Laural Belval, de cinco años de edad, y su hermano Jeffrey Belval, de tres. Ambos niños estaban boca abajo en la cama y atados de pies y manos.

UPDATED: Dad of murdered children tells me the mother, Odette Joassaint, was long unstable, and had lost custody of a third child, a 14-y.o. girl.



Court records show the couple also had a long history of domestic strife.



R.I.P Laural and Jeffrey Belvalhttps://t.co/tJnAEXrSTo pic.twitter.com/0OdbSJA0uP