"Maté a mi esposa": hombre borracho atropella su mujer en el estacionamiento del aeropuerto al regresar de vacaciones

08 abr. 2022 - 07:00 hrs.

Shawn Sturgeon atropelló a su esposa y la mató. La pareja acababa de regresar de vacaciones y se preparaba para salir del estacionamiento del aeropuerto. Charlotte Sturgeon, de 29 años, aún permanecía fuera del auto cuando su compañero retrocedió y la arrastró.

A PIO will brief media around 5:15 PM at the media staging area. There is no safe area for media to gather video or photos without impacting airport operations or the crime scenes. As such, we are releasing these photographs from our crime scenes. #slc #SaltLakeCity #slcpd pic.twitter.com/P7Y24mYCKH — Salt Lake City Police (@slcpd) April 4, 2022

Las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, en Utah, Estados Unidos, grabaron lo que sucedió en el segundo nivel del aparcamiento para estancias cortas, alrededor de las 2:40 de la tarde del 4 de abril.

Shawn colocó a su hijo pequeño en el asiento trasero de la camioneta deportiva SUV y luego se subió al asiento del conductor. Univisión recoge que Charlotte estaba de pie, junto a la puerta trasera del pasajero abierta, cuando su esposo le dio marcha atrás al vehículo.

The PIO is escorting a pool camera to the closed off crime scenes inside airport property so media has access to video ASAP. As such, the 5:15 PM media briefing is now delayed. Updates will be provided as quickly as possible once detectives have been consulted. #slc #slcpd pic.twitter.com/Eplb3dnwPy — Salt Lake City Police (@slcpd) April 4, 2022

"Se pueden ver las piernas de la víctima agitándose mientras continúa dando marcha atrás, siendo arrastrada, lo que hace que ella caiga al suelo bajo el vehículo", describió un diario local. Luego, el hombre de 38 años condujo hacia adelante y la atropelló, dejándola gravemente herida.

Su esposo recorrió unos tres metros antes de detenerse. Se bajó del deportivo, la levantó y la colocó en el asiento del copiloto. Condujo hasta el área de pago del estacionamiento del aeropuerto y pidió ayuda. Charlotte Sturgeon murió poco después en un hospital de la localidad a donde fue trasladada.

This is now a homicide investigation. The victim died at a local hospital after being hit by a vehicle inside the airport garage. The driver of the vehicle is in custody. There are no other updates at this time. #slc #slcpd #saltlakecity pic.twitter.com/nlVNJDdF8W — Salt Lake City Police (@slcpd) April 5, 2022

Investigan si la atropelló a propósito

El Departamento de Policía de Salt Lake City informó que el conductor estaba borracho, “ya que sus ojos estaban vidriosos y ensangrentados” y el vehículo tenía un fuerte olor a alcohol, reseñó People.

“Atropellé a mi esposa”; “maté a mi esposa” y “accidentalmente la atropellé”, dijo Shawn en varias confesiones espontáneas luego de ser detenido, señaló la policía en un informe.

La policía no descarta que Shawn haya atropellado a su esposa Charlotte Sturgeon a propósito, dijo The Sun.

Shawn Sturgeon, natural de Taylorsville, fue arrestado bajo sospecha de homicidio vehicular y negligencia criminal por conducir bajo la influencia del alcohol.