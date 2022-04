"Cualquier cosa estoy con él": La foto que revelaría el paradero de mujer que fue raptada y violada por un desconocido

05 abr. 2022 - 23:39 hrs.

Una foto sería clave para el rescate de una mujer de 30 años que fue raptada y violada por un hombre que conoció una noche en una discoteca. Este hecho tuvo lugar el sábado pasado, en Rosario, Argentina.

Hechos

En una noche de fiesta, la víctima salió junto con sus amigos de celebración. En esa misma ocasión, conoció a un hombre de 60 años, con el cual se sacaría una foto, que, posteriormente, serviría como prueba para saber su paradero.

Al término de la noche, el hombre se ofreció a ir a dejar a los amigos de la mujer a sus casas. Pero, con el transcurso de las horas, se dieron cuenta de que la mujer jamás llegó a su domicilio.

Resultó ser que el hombre la secuestró durante todo un fin de semana, donde abusó de ella sexualmente. Finalmente, el domingo pudo contactarse con una amiga para pedir ayuda.

Foto clave

Durante la celebración, se sacó una foto con aquel desconocido. Esa misma fotografía se la envió a uno de sus amigos, señalando: "Cualquier cosa estoy con este".

Esto se sumó al llamado a su amiga, donde desconsolada le contó que estaba secuestrada y que "tenía miedo" y que "no sabía dónde estaba". Asimismo, le confesó que había aprovechado ese momento que el sujeto no estaba para llamarla.

Luego, por unos mensajes, contó que: "Me tiene un hombre, me trajo al sur. Hablen con mi familia, es un estafador", explicándole que no le podía enviar su ubicación porque el sujeto le cambió la configuración del teléfono.

Denuncia y captura

Con todos esos antecedentes, la familia de la víctima realizó la denuncia a la policía en la Comisaría 15° de Rosario. Entre las pruebas, entregaron la prueba que la mujer se había sacado la noche de la fiesta.

Tras unas horas, lograron identificar al sujeto y así obtener su dirección, donde efectivos policiales llegaron. La mujer estaba a más de 25 kilómetros de la ciudad de Rosario, en Roldán.

Una vez allí, le preguntaron al sujeto sobre la víctima, pero negó inmediatamente todo, intentando dar por terminada la visita. Sin embargo, antes de que pudiese cerrar la puerta, vieron la silueta de la mujer, a quien rápidamente le prestaron ayuda.

Afirmando haber sido abusada sexualmente, el hombre quedó detenido y será formalizado por los delitos de abuso sexual y privación ilegítima de la libertad.