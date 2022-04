"No lo pensé y me trepé": niño de 4 años queda atrapado en un balcón y conserje escala hasta rescatarlo

El conserje de un edificio se convirtió en héroe al rescatar a un niño de cuatro años que quedó atrapado en el balcón de un quinto piso de una residencial del barrio de Caballito, Argentina.

Hechos

En la mañana del sábado pasado, un comerciante de la zona avisó de que había un niño atrapado en un balcón, alertando a los vecinos y transeúntes del edificio.

“Nosotros enseguida llamamos a la policía y a los bomberos”, dijo uno de los que grabó el video del pequeño que, al colgarlo en redes sociales, se hizo viral por internet, informó El Trece TV.

El portero de la residencial, llamado Alejandro, contó que fue hasta el departamento para avisar sobre esta situación para dar cuenta de la situación del niño, pero nada. Nunca tuvo respuesta.

A su vez, indicó que "le tocamos timbre mil veces. Verlo ahí fue una locura. Fue un verdadero peligro de mi parte saltar al otro balcón, pero el nene estaba desnudo en la parte de abajo y se colgaba del balcón".

Arriesgado movimiento

Al no tener respuesta, optó por ir a preguntar por el departamento de al lado para ver si podía hacer algo al respecto. Fue ahí cuando tomó la osada decisión de escalar el balcón.

“Fui por el balcón de ese departamento y salté a donde estaba la criatura”, expresó Alejandro. Además, la reja que contenía al pequeño tenía rejas de protección, lo que hacía más difícil el acceso.

Descuido de la pareja

De acuerdo a lo señalado por Alejandro, la situación del niño se debió a un descuido de la pareja y que cuando ingresó para devolver al niño a su lugar seguro, vio a los padres durmiendo.

"La criatura se pudo haber caído tranquilamente, pudo pasar por las rejas que son muy chiquitas. No iba a esperar a que llegara la policía. No lo pensé, me trepé y salté al otro balcón", cuenta el conserje.

Por ello, en cuando subió y salvó al pequeño, entró al departamento: "Levanté la persiana y pude meterme al departamento. Metí a la criatura y me encontré con que la pareja estaba durmiendo”.