"Cuando él se metió, dejó de pegarme": Niño de 4 años protegió a su madre tras ser agredida por su papá

Un episodio de violencia intrafamiliar fue el que se vivió el pasado 13 de marzo al interior de un domicilio ubicado en el departamento de 25 de mayo, en la ciudad de San Juan, en Argentina.

La víctima fue una madre que fue agredida por su pareja durante la noche en el mencionado inmueble. Sin embargo, el hijo de la pareja despertó y corrió a defenderla, informa TN.

El acusado fue identificado como David Ezequiel Garay, de 28 años, quien al mismo tiempo se adjudicó el ataque y recibió una pena de seis meses de prisión de cumplimiento condicional, es decir, no quedó tras las rejas.

La denuncia

La denuncia fue realizada por la víctima tiempo después, luego de que su madre la convenciera de acudir a una comisaría y contar lo sucedido.

A raíz de lo anterior, una fuente judicial detalló que "ellos tuvieron dos hijos y hace poco perdieron a una chiquita de un año y cuatro meses. La relación empezó a resquebrajarse a partir de ese episodio".

En este sentido, la mujer comentó que comenzó a ser agredida una vez que su pareja la acusara de haberle sido infiel: "Me insultó diciéndome que era una prostituta, una 'gila'. Fue mi hijo quien cortó la agresión", sostuvo.

En la respectiva declaración, la mujer además manifestó que "no podía gritar porque me apretaba el cuello. Me pegó una 'piña' (golpe a puño cerrado) muy fuerte, se despertó mi hijo y cuando él se metió, dejó de pegarme".

¿Qué ocurrió con la víctima?

La justicia de San Juan se refirió a este caso y también a la pena que recibió el agresor, explicando que "es una situación muy compleja, porque la denuncia fue realizada a los días de hablar con la madre. No hay testigos. El juicio fue abreviado porque el imputado aceptó los hechos".

Por otra parte, el médico que atendió a la mujer solo le dio siete días de licencia, pese a que ella le mostró la hinchazón que tenía en su cabeza producto de los golpes.

No obstante, se informó que "la víctima se retiró de la casa con sus hijos y permanece viviendo junto a su mamá".