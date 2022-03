Niño de un año que jugaba con su hermanita en el patio trasero de su casa murió al caer en un pozo

Un niño de un año de edad, llamado José Lara, jugaba en el patio trasero de su casa junto a su hermana. La madre de ambos decidió entrar por unos minutos a la vivienda para limpiar a la niña, pero cuando regresó no encontró al pequeño.

En su desesperación, reportó la desaparición a las autoridades de Putman, Florida, específicamente en Crescent City, Estados Unidos, el domingo 27 de marzo. Sin embargo, 24 horas después el cuerpo sin vida del niño fue hallado en un pozo séptico.

A Florida MISSING CHILD Alert has been issued for 1-year-old Jose Lara, last seen in Crescent City, Florida. If you have any information about this child, please contact the Putnam County Sheriff's Office at 386-329-0801 or 911. pic.twitter.com/fDXCNoABQE — FDLE (@fdlepio) March 27, 2022

Tras drenar el pozo localizaron al niño sin vida

Una intensa búsqueda se desplegó para dar con el paradero del pequeño. Los cuerpos policiales rastrearon la zona, incluso, en helicóptero, pero no hubo rastros del pequeño José, hasta este 28 de marzo.

The Volusia County Sheriff’s Office has a helicopter helping in the search for 1-year-old Jose Lara. pic.twitter.com/rBAu7cJCP0 — Brie Isom (@BrieIsomWJXT) March 28, 2022

El alguacil, Gator DeLoach, informó a los medios de comunicación que inspeccionaron varios sectores cercanos al patio trasero donde jugaban los hermanos horas antes de que se reportara la desaparición.

Urban Search and Rescue bus just arrived to the home where #missing Jose Lara was last seen. The search continues. Journalists are getting moved across the street so investigators can use all this space @FCN2go pic.twitter.com/GPlWPLcd8g — Renata Di Gregorio (@RenataFCNews) March 28, 2022

En medio de la búsqueda encontraron un pozo séptico que estaba cubierto de desechos y de maleza. Tras drenar el tanque se toparon con el cuerpo sin vida.

“Algunos de nuestros detectives y los contratistas removieron los escombros y la tierra que rodeaba la entrada del tanque. En la que comenzaron el proceso de drenaje encontraron el cuerpo de José”, informó el alguacil en declaraciones difundidas por Univisión.

This sweet boys body was found today. Jose Lara was 1 year old.



It appears that he fell into a septic tank on the family’s property.

Putnam County, FL



Please keep his family in your thoughts. RIP little Angel. Fly high! 💔 pic.twitter.com/8HV7XTOFDc — Rose (@901Lulu) March 28, 2022

La versión que manejan los cuerpos de seguridad es que el niño pisó parte de la madera vieja y deteriorada que estaba sobre el tanque. La pieza se rompió y el infante cayó al agua.

Luego de evaluar el cuerpo determinaron que no había rastros de violencia. Por ahora manejan la hipótesis de que se trató de un lamentable accidente, aunque no descartan continuar con las averiguaciones en busca de nuevos elementos.