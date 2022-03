¿La peor cita? Hombre cuenta que su cita de Tinder lo usó como "taxi" para irse con otro sujeto

Un hombre de Estados Unidos, a través de la comunidad de Reddit, dio a conocer lo que podría haber sido la "peor cita" de todas. El hombre cuenta que su cita de Tinder, al final de la cita, le pidió que la dejara donde un "amigo" para luego descubrir que solo lo utilizó para irse con otro.

La persona, en anónimo, contó su historia y otros usuarios le aseguraron que, tras la actitud de la mujer, había "esquivado una bala" tras lo sucedido, informa Daily Mail.

La cita jamás concretada

El hombre cuenta que, después de haber hecho "match" con ella, fue a buscar a la mujer desde su casa, preparándose para llevarla a un lugar donde ambos habían acordado previamente. En el camino, la mujer dijo que necesitaba recoger algo de la casa de un amigo.

Fue entonces cuando las cosas empezaron a ir mal: "Cuando llegamos allí, ella entró mientras yo esperaba en el camino de entrada, esperé unos 10 minutos antes de enviar mi primer mensaje preguntando si pasaba algo. Ninguna respuesta. Finalmente llamé. Aún nada".

Luego, cuenta que "decidí caminar hasta la casa y llamar a la puerta. Un tipo alto abrió la puerta. De buena presencia. Tatuajes. El tipo de hombre que las mujeres no llevarían a casa de sus padres", quien sería la persona que le daría la gran noticia.

"Me preguntó si quería entrar y le dije que en realidad estaba esperando a que saliera mi cita para poder irnos. Me dijo que ella no saldría porque estaba teniendo sexo con su compañero de cuarto", dice.

"Hay mejores"

La expresión del hombre fue tal que el sujeto de tatuajes decidió "abrazarme y me confesó que también solía estar con ella. Según su experiencia, me dijo que hay mejores mujeres que ella".

Pese a ello, le dolió lo sucedido. "No voy a mentir, derramé una lágrima o dos de camino a casa. Al otro día recibí un mensaje de esa mujer y en el mensaje culpaba a los conductores de Uber en huelga en mi país por obligarla a buscar otras formas de conseguir viajes en automóvil. Borré su número sin responder", dice.

"¿Te usó como servicio de taxi?"

Los encuestados fueron los primeros en "condenar" el comportamiento de la mujer, asegurando que lo había usado como un "taxi" gratuito para poder irse con el otro sujeto.

Un usuario de Reddit comentó: "Así que, ¿básicamente te usó como servicio de taxi gratuito? Estoy seguro de que eso va en contra de los términos de Tinder. Si fuera tú, la reportaría".

Con ese comportamiento, "esquivaste una bala. Si es lo suficientemente engreída como para pensar que está bien lo que hizo, solo Dios sabe qué más sería capaz de hacer", señaló el mismo.

Finalmente, para muchos de los encuestados, el chico del "tatuaje" fue el verdadero héroe de la historia: "Necesitamos más personas como el chico del tatuaje, parece una mejor persona que tu cita".