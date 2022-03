Presidente ucraniano busca hacer una aparición en los Oscar: Estaría en conversaciones con la Academia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, habría estado sosteniendo conversaciones con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos con el objetivo de hacer una aparición en video durante la transmisión de los Premios Oscar 2022, según informa el New York Post.

A pesar de que la Academia no se ha referido al tema, se cree que los organizadores del evento están debatiendo sobre si ceder un espacio para la posible aparición del mandatario o mantener una postura apolítica sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Según indica el medio citado, aún se desconoce si Zelenski haría una aparición durante la transmisión de la ceremonia de los Oscar 2022, a realizarse la noche de este domingo 27 de marzo. Además, tampoco existe mayor información sobre si el mandatario estaría gestionando aparecer en vivo o a través de un mensaje previamente grabado.

A pesar de que la Academia se ha negado a hablar públicamente del tema e, incluso, no se ha referido a si existe alguna intención de entregar una postura sobre la guerra, se cree bastante factible que se haga alguna mención al respecto por parte de los organizadores.

En relación a lo anterior, el columnista de The Hollywood Reporter, Scott Feinberg, en una entrevista con AFP, sostuvo que "todo depende de la forma en que aborden el asunto".

"Si suena como si estuviesen predicando o instruyendo, no va a caer muy bien. Pero si es algo sentido o con sentimientos, creo que tendremos otro resultado", agregó.

Mientras tanto, se espera que la actriz ucraniana, nacionalizada estadounidense, Mila Kunis, haga una declaración durante la entrega de premios.

Kunis, junto a su esposo Ashton Kutcher, son un ejemplo de cómo las estrellas de Hollywood han utilizado su plataforma para concientizar al mundo sobre las atrocidades de la guerra.

De hecho, la pareja recaudó 35 millones de dólares, aproximadamente, para ofrecer apoyo a refugiados ucranianos en países vecinos. Además, han elogiado la actuación de Zelenski durante el conflicto.

"(Kutcher y) Mila Kunis fueron de los primeros en responder a nuestro dolor", escribió el líder ucraniano a través de su cuenta de Twitter.

"Agradecido por su apoyo. Impresionado por su determinación. Ellos inspiran al mundo", añadió.

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help 🇺🇦 refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu