Un muerto y al menos 24 heridos en tiroteo en Estados Unidos

Una persona murió y al menos 24 resultaron heridas cuando uno o más hombres armados dispararon contra los asistentes a una exhibición de autos en Arkansas, informó el domingo la Policía de ese estado sureño de Estados Unidos.

Las autoridades estaban investigando el incidente, ocurrido el sábado por la noche en la ciudad de Dumas, y los responsables de los "disparos que barrieron a una multitud que asistía a una exhibición de autos local, dejando una persona muerta y al menos otras 24 heridas", consignó un comunicado de la Policía de Arkansas.

Un sospechoso fue detenido, pero la policía busca a "otros que pudieran haber disparado contra la multitud", señaló el texto.

La Fundación Hood-Nic, organizadora de la exhibición al aire libre, se manifestó "conmocionada" por la tragedia que, según un representante de la asociación, tenía como objetivo promover la no violencia.

