"En invierno lo hacía dormir en la terraza": padre es acusado de maltratar a su hijo de 10 años por no hacer la tarea

"En invierno lo hacía dormir solo de noche en la terraza del edificio", reveló la abogada de una mujer que junto a su hijo de 10 años fue víctima de diversos maltratos por parte de su esposo en Argentina.

A raíz de esta situación, la Justicia de Familia de Rosario le prohibió al hombre "todo tipo de acercamiento, ya sea por teléfono, via mail o redes sociales" con el menor y con su madre.

El juez Ricardo Dutto dispuso que el acusado, médico de profesión, no pueda contactarlo por llamadas ni correos electrónicos o mensajes en redes sociales, informa Crónica.

"Era alimentado con sobras de comidas"

La abogada de la madre del niño, María Fernanda Migoya, entregó detalles acerca de la actitud que tenía el hombre con su esposa e hijo y dio a conocer que hubo "violencia física y simbólica" por parte de él.

La profesional manifestó que "todo comenzó con una relación que duró cinco meses. Fruto de esa relación nació un nene, el cual fue golpeado, torturado prácticamente desde muy chico. La mamá y su hijo fueron víctimas de situaciones realmente inhumanas".

No obstante, la abogada dejó en claro que el pequeño, mediante su propio testimonio, había afirmado que su padre "en invierno lo hacía dormir solo de noche en la terraza del edificio por no haber terminado la tarea de la escuela y por no limpiar el departamento".

Asimismo, Migoya sostuvo que "cada vez que el niño iba a visitar a su padre era alimentado con sobras de comidas". A su vez, precisó que como forma de castigo, el menor "era atado de pies y manos".

Las pruebas de la abogada

Migoya no se detuvo allí y remarcó que tienen pruebas para poder confirmar el relato de las víctimas, como por ejemplo, fotografías que demuestran el maltrato que sufrió la madre y el niño durante mucho tiempo.

"Tenemos fotos del nene golpeado en diferentes partes del cuerpo, algo que ocurrió en forma reiterada. La mujer vino a vernos porque estaba desesperada y desbordada, al igual que el chico que fue amenazado por su padre con matarlo a él y a su mamá si llegaba a contar algo de lo que ocurría", comentó.

El primer fallo consistía en limitar las llamadas telefónicas, aunque después todo cambió, puesto que en un momento el hombre contactó a su familia y la amenazó por teléfono. Por este motivo, se optó por prohibirle toda comunicación con su esposa e hijo.

"Siguió con las amenazas y las torturas por teléfono. Fue todo muy terrible. Hasta que hace 15 días, el doctor Dutto junto con un equipo de psicólogos resolvió prohibir a esa persona todo tipo de acercamiento, ya sea por teléfono, via mail o redes sociales, a las víctimas", agregó la abogada.