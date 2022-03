"El de gorra roja te mira todo el tiempo": El mensaje escrito por una joven a pasajera acosada al interior de una micro

"Ni siquiera se puede viajar cómoda y tranquila", expresó una joven identificada como Pilar Patek, quien fue víctima de un episodio de acoso al interior de una micro en Argentina.

La afectada -que vive en la zona de Rivadavia- reveló su caso en redes sociales y comentó que no se percató de lo sucedido hasta que una pasajera llamada Elina Minghetti se lo hizo saber a través de un particular método.

En su cuenta personal de Twitter, Pilar comentó que recibió una carta por parte de la joven, quien le avisó que otro pasajero la estaba mirando fijamente desde hace un rato, informa TN.

¿Qué dijo la afectada?

"Siento mucha impotencia, ni siquiera se puede viajar cómoda y tranquila. Iba mirando una peli en el micro cuando una chica que estaba sentada atrás mío me pasa un papelito", explicó en primera instancia.

Al recibir la hoja, Pilar se percató que decía el siguiente mensaje: "Fíjate que el de gorra roja te mira todo el tiempo. Yo me bajo en Trenque. Entre nosotras nos cuidamos".

La reacción de la joven no se hizo esperar y en la red social le dedicó unas palabras a Elina, quien captó la situación y no dudó en ayudarla: "Gracias Elina Minghetti por avisarme y poder estar atenta. Entre nosotras nos cuidamos", manifestó.

"Este hombre no paraba de mirarla"

Elina, de 31 años, fue entrevistada por el medio antes mencionado y explicó que en ese instante "yo me dirigía hasta Trenque Lauquen, que es donde actualmente vivo y trabajo. Adelante mío subió Pilar".

En medio del trayecto, contó que percibió que un hombre se daba vuelta constantemente para mirarla: "Al principio imaginé que la conocía o la quería saludar. Después me di cuenta de que no. Pilar no tenía acompañante y se acostó en las dos butacas".

Una vez que leyera la respectiva nota, Elina remarcó que le ofreció acompañarla y bajarse con ella. Sin embargo, el viaje de Pilar terminaba en la próxima parada, por lo que le dijo que no era necesario.

"Me quedé hablando con ella porque este hombre no paraba de mirarla. Era constante e incómodo. Cuando el micro que une General Pico con Retiro. En Trenque Lauquen vimos que se bajó. Nos quedamos unos segundos observando dónde iba, pero en la terminal se perdió. Desapareció", sostuvo.

Por último, Elina aclaró que "una vez que se bajó acá le choqué el puño, le dije que no tenía nada que agradecerme. El tema es que somos de pueblos chicos y cuando viajamos a ciudades más grandes nos intranquilizan estas cosas".