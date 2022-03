Hombre llama a emergencias para que verificarán si la droga que compró era pura y es detenido en el acto

Una llamada inusual recibió el equipo del 911. Un hombre de 40 años residenciado en el Condado Hernado en Florida, Estados Unidos, llamó al servicio para que un oficial acudiera a su residencia y le ayudara a verificar si la metanfetamina que acababa de comprar era real y no estaba adulterada.

Los mismos funcionarios policiales reportaron la insólita petición de Thomas Eugene Colucci tras atender la llamada y verificar que efectivamente la droga era pura. Por ello, lo pusieron bajo arresto.

Según relataron los funcionarios, la intención del detenido era que corroboraran la pureza de la droga que le compró a otra persona. Al no poder aportar datos exactos de quien comercializa la sustancia, los oficiales detuvieron a Colucci.

Una vez que los uniformados llegaron a la residencia de Colucci, practicaron la prueba a la droga que estaba en dos bolsitas. La sustancia era cristalina. Los resultados dieron positivo para metanfetamina.

Posteriormente, los oficiales le informaron a Colucci que estaba detenido y lo llevaron a la patrulla policial. En medio del procedimiento, el hombre les notificó que le dolía el pecho por lo que fue trasladado a un centro de salud donde recibió atención médica de emergencia.

