"No a la guerra": mujer irrumpió en noticiario en vivo de Rusia para protestar contra la invasión a Ucrania

Este lunes una mujer irrumpió durante el telediario más visto de Rusia con una pancarta en la que criticaba la ofensiva militar en Ucrania, una escena muy inusual en un país en el que la información está estrictamente controlada.

La escena se produjo durante el principal programa de información de la tarde de la cadena Pervy Kanal, llamado "Vremia" ("el tiempo"), seguido por millones de rusos desde la época soviética.

Mientras la famosa presentadora Ekaterina Andreieva estaba hablando, la manifestante apareció por detrás con una pancarta que rezaba "No a la guerra. No se crean la propaganda. Aquí les están mintiendo".

"Los rusos están contra la guerra", indica también la pancarta, que tiene dibujadas las banderas de Rusia y de Ucrania.

Imperturbable, la presentadora continúa hablando durante unos segundos, mientras la manifestante grita: "¡no a la guerra!". Luego, la cadena emitió un reportaje sobre los hospitales, poniendo fin al directo.

During a #Russian propaganda live broadcast, a girl with an anti-war banner ran into the studio pic.twitter.com/UMmgSjGlLJ