Ingeniero secuestra y asesina a una mujer para robarle su camioneta de lujo y 15 mil dólares en criptomonedas

Jairo Medina Vega conoció a Liliana Segovia Navarro hace dos meses. Supo que manejaba grandes cantidades de dinero, así que se hizo su amigo y le propuso un negocio ficticio. La secuestró, la asesinó, le robó su camioneta último modelo y le saqueó sus cuentas bancarias y criptomonedas.

El cuerpo de la mujer fue encontrado en una zona rural del municipio Tubará, Colombia, dos días luego del asesinato. Se encontraba en avanzado estado de descomposición, con una bolsa plástica en la cabeza y la boca sellada con cinta adhesiva, publicó El Espectador.

Hallan sin vida en trocha de Tubara a Liliana Segovia de 33 años, quien se encontraba desaparecida desde el 28 de febrero cuando salió de su vivienda en el Barrio Boston #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/uZDCUHeroV — Denuncias Ciudadanas Barranquilla (@DenunciasBQ) March 2, 2022

Liliana, de 36 años de edad, desapareció el 28 de febrero, luego de dejar a su sobrino en el colegio y buscar en su casa sus teléfonos y tarjetas de crédito. Ese día, Jairo la citó bajo engaño en una cancha del norte de Barranquilla, con la promesa de mostrarle cómo multiplicar su capital en criptomonedas.

Habla en Cardenal Noticias José Gabriel Navarro, tío de Liliana Segovia, la mujer encontrada muerta en Cuatro Bocas. Revela que ella vivía con un señor de avanzada de edad y un sobrino-ahijado de 6 años pic.twitter.com/MAsdkHwTLC — VÍCTOR LÓPEZ AROCA (@ExtraNoticiasCo) March 3, 2022

Ella fue en su Nissan Xtrail 2022 que había comprado 20 días atrás. En el sitio, conversaron en el vehículo que manejaba Medina, quien manipuló los celulares de la víctima, abrió la aplicación Bitcoin y le saqueó el equivalente a 15.000 dólares, informó el portal colombiano Zona Cero.

La asfixió y metió el cadáver en el baúl del carro

Luego de su captura, el 6 de marzo, el homicida confesó que ese día Segovia se percató de lo que pasaba y se inició un forcejeo en el automóvil. Entonces, la asfixió y escondió el cuerpo en el baúl del vehículo.

Macabro relato de Jhon Medina,asesino confesó de Liliana Segovia. pic.twitter.com/jDHSp0f6oz — Ruben Torres Junior (@RubenTorresJr28) March 9, 2022

Jairo Medina Vega manejó la camioneta hasta Valledupar, donde la vendió. De regreso, se ocupó de meter el cadáver en un recipiente y lanzarlo en una cuneta.

Al conocer el caso, el comprador del vehículo, decidió entregarlo a las autoridades. El mayor Diego Molina, comandante del Gaula Atlántico, indicó a los medios que otras cinco personas habrían participado en el delito.

📝En espeluznante relato, Jairo Medina Vega, relató el plan macabro que trazó para robar bitcoins y camioneta a Liliana Segovia Navarro. El asesino confesó, que la citó en inmediaciones al Parque del Sol, y tras sostener una acalorada discusión la estranguló. pic.twitter.com/NDwMnmoDJa — Emisoras ABC (@EmisorasABC) March 9, 2022

El homicida pidió perdón a su familia y amigos

Durante la audiencia, Medina, un ingeniero de minas de 30 años de edad, aceptó los cargos de homicidio agravado, secuestro extorsivo y hurto calificado agravado. Alterado, rompió a llorar.

"Le pido perdón a todas las personas que están en la sala, a mi familia, a todas las personas que me conocen y saben la persona que soy, yo acepto los cargos que se me imputan en esta audiencia". El llanto no cesó y el juez decidió suspender la audiencia, reportó Zona Cero.