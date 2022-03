Shrek y Fiona se casaron: Una pareja mexicana rompe los estereotipos con esta boda temática

Dos ogros enamorados, brujas, dragones y magos. ¿Qué pensarías si te encontrarás todo esto en una boda? Y mejor aún, que los novios sean los propios Shrek y Fiona.

Aunque te parezca algo irreal, una pareja mexicana decidió romper todos los estereotipos de bodas y no casarse con el tradicional traje blanco para la novia y el smoking para el novio, sino que hacerlo siendo un par de "ogros" felices.

La boda de Shrek y Fiona se realizó en Ciudad Valles, San Luis Potosí, en México, y se hizo viral en Tiktok luego de que una invitada compartiera imágenes de la particular celebración, en donde no había trajes elegantes, pero sí fantasía y mucha imaginación para vestir.

Shrek y Fiona: las imágenes de la boda viral

Dos videos de la boda temática fueron compartidos en TikTok por una de las invitadas al evento. En las imágenes se observa a los novios llegar a la ceremonía convertidos en Shrek y Fiona.

La novia lucía sonriente. Llevaba un ramo de flores y una pequeña tiara que decoraba su cabello, además del característico traje verde de la princesa hechizada.

Shrek, por su parte, llegó con su atuendo de franela blanca, algo percudida, y su chaleco marrón. Ambos se mostraron felices y estuvieron siempre tomados de la mano.

En otro video se ve llegar a los invitados, un par de brujas y un mago saludan a los novios, mientras luego se suman a una caravana que recorrió varias calles de la ciudad. Las imágenes también fueron difundidas por el diario 24horas.mx.

Para quienes se toparon con el video en Tiktok, la idea fue muy original y no dejaron de inundar a los novios de comentarios y felicitaciones.

“Solo había dos opciones, encajar con la sociedad o ser feliz”; “Cómo quieran, dónde quieran, pero felices”; “Si no nos casamos así, no me caso”; “Wey, por si no te lo conté, este es mi sueño”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios al pie de los videos.

