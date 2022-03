El emotivo video de una niña ucraniana cantando "Libre Soy" de Frozen dentro de un búnker en Kiev

Son muchas las historias de familias ucranianas que se han dado a conocer durante la invasión rusa a dicho territorio y que al mismo tiempo han emocionado a los cibernautas.

Ahora es el caso de una niña ucraniana que se viralizó en las últimas horas por entonar la canción "Libre Soy", de la reconocida película animada Frozen.

La pequeña, llamada Amelia, fue captada cantando el icónico tema de la cinta en un búnker en la ciudad de Kiev, la cual ha estado bajo la amenaza -y bombardeos- de las tropas rusas.

En medio de la dramática situación que estaba viviendo, la niña optó por cantar, mientras el refugio se mantenía en silencio, consigna Infobae.

"Apenas comenzó, se hizo un silencio total"

Marta Smekhova fue la encargada de compartir el video en la red social de Facebook y comentó que la menor, cuya edad se desconoce, estaba al interior de un refugio antibombas.

"Al ver en uno de los refugios antibombas de Kiev cómo los niños hacían dibujos geniales en la penumbra, yo no podía pasar en silencio... Me detuve, elogié y me ofrecí a hacer una pequeña exposición para decorar de alguna manera ese lugar no tan feliz", sostuvo la mujer.

A su vez, Smekhova recalcó que "apenas comenzó, desde la primera palabra, se hizo un silencio total... Todos dejaron de lado sus asuntos y escucharon la canción de esta chica que simplemente irradiaba luz".

"Mostré este vídeo a gente de distintas ciudades de Ucrania, ¡lo vieron extranjeros de distintas partes del mundo! Amelia, tu canto no dejó a nadie indiferente", indicó la mujer.

Por último, Smekhova le envió un breve mensaje a las tropas rusas, afirmando que "solo un cobarde puede luchar contra los civiles".

Revisa aquí el video

