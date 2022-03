Madre viajó más de 700 kilómetros para encarar al jefe abusador de su hija: "Vengo a decirte que no está sola"

Una madre viajó 718 kilómetros en Argentina para enfrentar al empleador de un supermercado, quien fue acusado por su hija Virginia de haber abusado sexualmente de ella en su primer día de trabajo.

El hecho tuvo lugar en la ciudad de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, lugar al que Virginia había llegado para estudiar y trabajar desde Trelew, en Chubut.

Lamentablemente, su experiencia laboral resultó ser de las peores, luego que su empleador abusara de ella en reiteradas ocasiones. Cuando se lo reveló a su mamá, esta no dudó en viajar más de 8 horas para encararlo.

La reacción de su mamá

"¿Vos sos Leo? Yo soy Sol, la mamá de Virginia, la chica que abusaste ayer durante tres horas, desde las dos hasta las cinco de la tarde", le exclamó la mujer al hombre, una conversación que quedó registrado en un video grabado por ella misma.

"¿Te acordás que le quisiste enseñar a usar la máquina de fiambre y le apoyabas tu miembro desde atrás?”, le reclamó.

"Vengo a decirte que no está sola. Virginia tiene una mamá que se vino desde Trelew, en Chubut...", le dijo Sol al empleador de la joven, que se encontraba en la caja del supermercado.

La distancia recorrida por la madre de Virginia

El abuso a su hija

De acuerdo al medio Todo Noticia, los abusos en contra de Virginia comenzaron desde el primer día de trabajo en el supermercado. Según su relato, su jefe decidió cerrar el local a la hora de almuerzo para abrirlo más tarde. En ese transcurso de tiempo pretendía enseñarle las labores que ella debía realizar.

"Me iba llenando carritos y yo iba reponiendo la mercadería en las estanterías", contó la joven. Luego, notó la primera señal de alerta: "Pasaba por atrás y me rozaba los glúteos con su mano", aunque al comienzo no lo pensó de esa manera. "¿Quién no te toca el culo sin que uno quiera? Pasa muy seguido", consideró.

Sin embargo, en otros sectores del supermercado, a medida que él le enseñaba sus nuevas funciones, el hombre seguía rozándola, pero ella insistió en creer que se trataba de una casualidad: pensó que era porque el espacio era angosto, hasta que la situación empeoró.

Pero el actuar de su empleador se hacía demasiado evidente: "Empezó a tocarme cada vez más y me agarraba", afirmó. "Lo que se me cruzaba por la cabeza es que si yo le decía algo o le pegaba una piña (un puñetazo), iba a ser peor y me iba a querer violar o matar", explicó la joven.

Es por eso que tomó la decisión de "aguantarse" y tratar de esquivarlo hasta que fueran las 17:00 horas y abriera el comercio. Al día siguiente, la joven lo denunció en redes sociales, y prontó se enteró que más de 10 mujeres habían atravesado situaciones similares con el mismo hombre.