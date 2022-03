"Siento que estoy muerta en vida": Madre de uno de los detenidos por violación grupal en Palermo rompe el silencio

"No lo puedo ni defender porque no sé lo que pasó", manifestó Jorgelina, madre de Tomás Domínguez, uno de los seis sospechosos de una violación grupal contra una joven de 20 años en la localidad de Palermo, en Buenos Aires Argentina.

El actuar de los individuos ocurrió al interior de un vehículo y al ser descubiertos fueron arrestados por la policía, mientras que la víctima fue derivada de urgencia hasta un recinto médico de la zona.

En medio del operativo, los oficiales se percataron que dentro del auto además había marihuana, una pastilla de LSD (alucinógeno) y siete celulares, los cuales se incautaron.

La comunidad argentina repudió el hecho en redes sociales y muchas personas exigieron justicia por el delito cometido contra la joven. Incluso, a la causa se sumó otra denunciante, presunta víctima de los acusados.

¿Qué dijo la madre de Domínguez?

La madre de Tomás Domínguez, de 21 años, quien estaría implicado en este episodio, aclaró que la última vez que tuvo contacto con el joven fue el domingo por la noche, que le dijo que estaba en un 'after' y que más tarde iría a una plaza. Sin embargo, luego de aquella conversación, no supo más de él.

La mujer comentó que, al parecer, su hijo habría conocido al resto de los implicados durante la misma noche en que hablaron, informa Clarín.

"Por lo que me contó mi sobrino para mí se conocieron esa noche y como hacen los chicos ahora 'pintaron tomarse una cerveza después'. Para mí también conocían a la chica. Capaz que hasta mi hijo también la conocía", señaló.

No obstante, expresó que "no lo puedo ni defender porque no se lo que pasó. Siento que estoy muerta en vida. Es aberrante esta situación y si realmente hizo algo lo repudiamos. Me duele porque es mi hijo. Nosotros no le enseñamos a hacer eso".

Mujer afirmó tener miedo por las amenazas

En este contexto, la madre de Domínguez indicó que en estos momentos tiene miedo de salir a la calle por las amenazas que han recibido en estos días a raíz del delito.

"Pasaron la foto de mi casa por todas las redes. Mi hija tenía escraches (denuncias en redes sociales) con su nombre. No sabemos como seguir", agregó.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.