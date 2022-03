Asesina a su prima, abandona su cadáver en la calle y se hace pasar por ella con mensajes de texto

Un hombre que buscaba artículos usados en la calle notó que un pie humano sobresalía de un recipiente. Era Nisaa Walcot, una madre de 35 años. Su primo, Khalid Barrow, la mató, escondió su cadáver en el recipiente plástico y lo dejó abandonado en una acera del Bronx, en Nueva York, Estados Unidos.

La policía arrestó a Barrow, de 21 años, acusado de asesinato y ocultación de un cadáver, luego de revisar los videos de seguridad que revelaron su crimen, reseñó Daily Mail.

Las imágenes muestran que el 16 de febrero los primos entraron juntos al apartamento donde vivían, ubicado en East Harlem, un barrio de Nueva York, Estados Unidos. Más tarde, Barrow salió solo de la vivienda, reportó New York Post.

En otro video, se ve a Khalid Barrow arrastrando un recipiente de plástico desde el edificio. El hallazgo del cadáver se produjo el 25 de febrero, en la acera de University Avenue, cuando el hombre que buscaba muebles de segunda mano percibió un mal olor.

The body of Nisaa Walcott, 35, of East Harlem, was found Friday across from a self-storage facility in Highbridge — an area known as a place where people dump “unwanted items,” a police source said.😭 "Who could do such a thing!" pic.twitter.com/ZBuC3I7lO0