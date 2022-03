Biden asegura que habló con Zelenski y que EEUU comprometió asistencia de seguridad y ayuda a Ucrania

Este martes, el Presidente Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que se comunicó con su par de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ante la invasión rusa que está viviendo ese país europeo.

El Mandatario estadounidense señaló que en la conversación se comprometió a continuar entregando asistencia de seguridad y ayuda humanitaria.

"Acabo de hablar con el presidente Zelenski para discutir nuestro continuo apoyo a Ucrania, incluida la asistencia de seguridad y la ayuda humanitaria, mientras se defiende de la agresión rusa", indicó en su cuenta de Twitter.

"Haremos que Rusia rinda cuentas y nuestras sanciones ya están teniendo un impacto devastador", agregó.

I just spoke with President Zelenskyy to discuss our continued support for Ukraine — including security assistance and humanitarian aid — as it defends itself against Russian aggression. We will hold Russia accountable, and our sanctions are already having a devastating impact. pic.twitter.com/9X9x07QbD0