Al menos 5 muertos deja ataque ruso a una antena de televisión en Ucrania

Al menos cinco personas murieron este martes en Kiev, capital de Ucrania, tras el ataque ruso a una antena de televisión que provocó además la interrupción de la transmisión de los canales, en medio del conflicto armado entre ambos países.

Al respecto, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a través de su cuenta de Twitter, señaló: "Al mundo: ¿de qué sirve decir 'nunca más' durante 80 años, si el mundo se queda en silencio cuando cae una bomba en el mismo sitio de Babyn Yar? Al menos 5 muertos. Se repite la historia".

To the world: what is the point of saying «never again» for 80 years, if the world stays silent when a bomb drops on the same site of Babyn Yar? At least 5 killed. History repeating…