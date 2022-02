Estuvo en Chile: El avión más grande del mundo es destruido por un ataque ruso a un aeropuerto cerca de Kiev

El avión Antonov-225, la aeronave de carga más grande del mundo, fue destruido por las fuerzas rusas durante el ataque a un aeropuerto en Hostomel, cerca de Kiev.

La restauración de la aeronave tendría un costo de 3.000 millones de dólares y tomará un plazo de más de cinco años, comunicó Ukroboronprom, empresa estatal ucraniana encargada del control del complejo industrial-militar heredado de la exUnión Soviética.

El avión, bautizado como Mriya (sueño, en ucraniano) actualmente se encontraba en reparaciones y era visto como símbolo de las capacidades de la aviación de Ucrania.

También se refirió a esta situación el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, quien subió una fotografía de la aeronave en su cuenta de Twitter y escribió que "este era el avión más grande del mundo, el AN-225 'Mriya' ('Sueño' en ucraniano). Rusia puede haber destruido nuestro 'Mriya'. Pero nunca podrán destruir nuestro sueño de un Estado europeo fuerte, libre y democrático".

