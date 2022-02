Video capta momento en que un tanque aplasta un auto conducido por un civil en Ucrania

Una impactante imagen de un tanque aplastando a un automóvil particular de un civil fue registrada por testigos a resguardo en sus departamentos, en el distrito de Obolonsky, al norte de Kiev, capital de Ucrania.

En el video se puede ver cómo el vehículo blindado modificó su trayectoria por la carretera en que transitaba para aplastar al automóvil.

Sin embargo, otros dicen que el conductor del tanque patinó en el pavimento e impactó accidentalmente contra el automóvil.

El hecho se produjo en medio de un tiroteo en el mismo lugar, que habría dejado al menos dos personas fallecidas.

Luego, en otro video se ve a un grupo de personas y personal médico intentando rescatar al conductor del vehículo aplastado, un adulto mayor que se encontraba consciente y fue trasladado en estado grave a un centro hospitalario.

Amazingly, the driver in this car has survived. https://t.co/0aX8lVU0li https://t.co/SOVmW6P3D8 pic.twitter.com/4SLUDbmouM